Castellammare di Stabia. Cinque medici accusati di omicidio colposo per la morte dell’imprenditore Pasquale De Cesare

Castellammare di Stabia. L’imprenditore Pasquale De Cesare morì il 20 giugno 2014 in seguito ad un intervento di chirurgia bariatrica eseguito presso l’ospedale di Foggia. Per i sanitari che lo avevano in cura l’operazione era andata bene e l’uomo poteva essere dimesso. Ma, una volta tornato nella sua abitazione di Chianciano (dove aveva deciso di aprire un albergo) aveva cominciato ad accusare dolori addominali e febbre. I familiari decidevano quindi di portalo all’ospedale di Nottola per dei controlli. I sanitari disposero il ricovero ma, dopo pochi giorni, il cuore dell’uomo cessò di battere. Ora, dopo quasi cinque anni, inizia il processo che vede imputati cinque medici dell’ospedale di Nottola accusati di omicidio colposo. La famiglia di Pasquale De Cesare si costituirà parte civile.