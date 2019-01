Castellammare di Stabia. Blitz contro i venditori ambulanti in Villa Comunale. Nell’azione ferito un vigile urbano

Castellammare di Stabia. Questa mattina la Polizia Municipale e la Polizia di Stato hanno effettuato un blitz in villa comunale contro i venditori ambulanti abusivi con il sequestro della merce contraffatta (borse, occhiali, scarpe, cd pirata ed altro). Le forze dell’ordine, intorno alle 12.00, hanno raggiunto via Bonito, la strada in cui i vu cumprà espongono ogni giorno la loro merce, sequestrandone una buona parte, mentre alcuni ambulanti sono riusciti a fuggire. Durante l’azione un agente della polizia municipale è rimasto ferito nel tentativo di bloccare un ambulante. Il vigile urbano è stato accompagnato presso il pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook nel quale scrive: “L’intervento odierno è il segnale dell’impegno che le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale stanno mettendo in campo per ripristinare la legalità sul territorio di Castellammare. La vendita di prodotti contraffatti, d’altra parte, alimenta gli affari della criminalità organizzata e rappresenta una concorrenza sleale e illecita nei confronti dei commercianti che pagano le tasse e svolgono il proprio lavoro in maniera onesta nella nostra città. L’amministrazione comunale continuerà a tenere sempre alta l’attenzione su un fenomeno che va assolutamente debellato. L’iniziativa odierna non rappresenterà un caso isolato, ma sarà seguita da ulteriori interventi mirati a contrastare la vendita di merce contraffatta e gli affari della camorra. Interventi che, in ogni caso, non bastano senza il contributo dei cittadini, ai quali ricordiamo che l’acquisto di merce contraffatta rappresenta un reato e contribuisce al circuito di illegalità che si cela dietro al commercio abusivo”.