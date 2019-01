Castellammare di Stabia. Alla stazione di Via Nocera tifosi del Savoia lanciano petardi dai finestrini del treno della Circum

Castellammare di Stabia. Caos nel primo pomeriggio di oggi alla stazione Circumvesuviana di Via Nocera. Alcuni tifosi del Savoia, diretti a Sorrento per assistere alla partita contro la squadra della penisola sorrentina, innervositi dal ritardo del treno sul quale viaggiavano – che aveva rallentato la corsa per poi fermarsi a Via Nocera a causa di un guasto – e preoccupati di arrivare a partita iniziata, hanno cominciato a lanciare petardi dai finestrini. Fortunatamente sul treno insieme agli ultras viaggiavano anche degli agenti delle forze dell’ordine proprio per garantire la sicurezza e, intervenuti prontamente, sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Per fortuna solo paura tra i passeggeri e le persone che si trovavano alla stazione di Via Nocera, ma non si è registrato nessun ferito.