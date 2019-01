Castellammare di Stabia. Il 19 gennaio festa patronale, in processione una copia in vetroresina della statua di San Catello

Castellammare di Stabia. Il prossimo 19 gennaio solenni festeggiamenti in onore del patrono San Catello con la tradizionale processione per le strade cittadine. Ma, quella che verrà portata in processione, non sarà la statua del Santo presente in Cattedrale bensì una fedele copia in vetroresina. La stessa scelta fu fatta anche lo scorso anno per preservare la statua originaria e preziosa da eventuali danni e, allo stesso tempo, rendendo meno gravoso il lavoro dei portatori essendo la copia notevolmente più leggera dell’originale. Domani inizieranno le celebrazioni in onore di San Catello con l’intronizzazione della statua presente in Cattedrale e dal 10 gennaio comincerà la novena che si svolgerà in tutte le chiese stabiesi con la recita del Santo Rosario alle 18.00 e la celebrazione eucaristica alle 18.30. Il 18 gennaio, nella Cattedrale, si terranno i vespri pontificali presieduti dall’arcivescovo di Castellammare di Stabia-Sorrento Mons. Francesco Alfano, alla presenza delle autorità civili e militari. Il 19 gennaio, giorno della festa patronale, le Sante Messe saranno celebrate alle 8.00, alle 9.00 e alle 12.00. La processione uscirà dalla Cattedrale alle 10.00 ed alle 18,30 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica con l’arcivescovo Alfano. Il programma religioso si concluderà domenica 20 gennaio quando, a conclusione della messa vespertina, ci sarà il bacio della reliquia.