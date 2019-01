Castellammare: Il piano della giunta Cimmino – 105 assunzioni entro il 2021

Centocinque assunzioni nei prossimi 3 anni, che sommate alle 21 già previste nel bando di concorso che sarà pubblicato nei prossimi giorni, dovrebbero servire per sveltire una macchina comunale che viaggia a marce basse. Questo prevede la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il 20192021, approvata dalla giunta comunale di Castellammare di Stabia.

«Sono 105 le assunzioni previste per il prossimo triennio, una vera e propria rivoluzione che ci apprestiamo a mettere in campo per snellire la macchina comunale attraverso le nuove assunzioni che andranno a rivitalizzare settori che procedono a rilento a causa di una cronica carenza di personale», dice il sindaco Gaetano Cimmino. Che poi entra nel dettaglio: «In base alle verifiche effettuate dai nostri uffici, nell’anno 2018 sono andati in pensione 57 dipendenti, mentre sono 17 le unità per le quali la cessazione del servizio è prevista per l’anno 2019 ed ulteriori 23 per il 2020 – prosegue il primo cittadino – Tenendo conto delle esigenze manifestate dai dirigenti dei settori, è stato approvato un piano di assunzioni che per il 2019 consentirà al Comune di assumere ben 66 dipendenti a tempo indeterminato, tra cui 10 nuovi agenti di polizia municipale, che andranno ad aggiungersi ai 5 già previsti per mobilità da altri Comuni, allo scopo di accrescere il livello di sicurezza sul nostro territorio».