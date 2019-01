Castellammare. Operaio muore per un’infezione sospetta. Inchiesta della procura di Napoli

Un uomo di mezza età, un 53enne, di Castellammare di Stabia, era ricoverato al Cardarelli di Napoli per un cancro ma la causa della morte non sarebbe stata la brutta malattia ma bensì un’infezione. Almeno da quanto denunciano i familiari di G.F., sarebbe morto proprio per un’infezione a quanto pare non curata adeguatamente. E proprio per questo motivo sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sequestrato la cartella clinica del paziente deceduto ed hanno aperto un’indagine. La domanda che ci si pone è questa: poteva essere salvato? Intanto i funerali dell’uomo si sono già svolti ieri a Castellammare. L’uomo lavorava in Fincantieri ed era molto noto nel paese. Ad un certo punto qualcosa è andato storto e l’uomo non ce l’ha fatta, tuttavia la Procura non si ferma e i medici, che l’hanno preso in terapia, dovranno per forza di cose chiarire la propria posizione nell’arco delle prossime settimane.