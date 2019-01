Castellammare, musica e alcol a Capodanno chiusi bar e locali della movida

Avevano diffuso musica in strada e occupato abusivamente suolo pubblico, chiusi bar e locali della movida. Il provvedimento firmato dal sindaco Gaetano Cimmino arriva durante l’ultimo week end di festa e colpisce cinque locali commerciali che tra la vigilia di Natale e San Silvestro avevano disatteso l’ordinanza firmata dallo stesso Cimmino contro il caos e gli eccessi delle vigilie. Il regolamento comunale che vietava ai commercianti di vendere alcolici in contenitori di vetro e di diffondere musica nei locali. Due regole semplici che sarebbero servite a limitare gli eccessi e il caos che soprattutto nel centro città che negli anni scorsi aveva reso impossibile il passeggio e lo shopping.

LA REAZIONE

Un’ordinanza che evidentemente proprio i locali del centro non hanno letto con attenzione tant’è che proprio quattro negozi del corso Vittorio Emanuele e uno di piazza Matteotti sono finiti sotto la scure dei controlli. Cinque giorni di chiusura a partire da ieri e addio all’ultimo week end festivo per i bar più frequentati da ragazzi e residenti. Tra questi c’è anche chi invece della musica aveva occupato abusivamente il suolo pubblico ed è stato punito con la chiusura forzata. I controlli sono stati eseguiti dalla polizia municipale diretta da Alfonso Mercurio che ieri mattina è sceso in strada per verificare la presenza di bancarelle e merce esposta fuori i negozi. Per la notte della Befana infatti, erano decine i commercianti che si erano attrezzati con banchetti e pedane esterne che però impedivano il passaggio dei pedoni. I controlli sul tutto il territorio cittadino hanno portato a circa 50 verbali e la multa di 126 euro anche per gli ambulanti. Verifiche che sono proseguite fino a tarda sera e anche oggi sono previsti controlli e sanzioni che anche in questo caso per le violazioni più gravi potrebbero portare alla chiusura dei negozi. La linea dura dell’amministrazione di centro destra è voluta dal primo cittadino ma anche dall’assessore alla Legalità con delega alla polizia municipale Gianpaolo Scafarto che non si lascia scoraggiare dalle polemiche. «Prosegue la nostra azione di contrasto – dice l’assessore ex Noe -A chi si lamenta delle chiusure dico che ha tolto spazio alla città con l’occupazione di uno spazio che non era privato ma pubblico».

IL SARCASMO

«Chiusi dal 5 al 9 grazie Castellammare», ha scritto uno dei commercianti puniti per cinque giorni, un sarcasmo che Scafarto rimanda al mittente scegliendo di non arretrare nemmeno difronte a chi non avrebbe voluto una Ztl così ampia. «Quando pubblicammo l’ordinanza c’erano già il due e tre gennaio nel piano, perché non hanno parlato prima – spiega Scafarto – così come ci confrontammo sulla possibile chiusura anche di corso Garibaldi, che poi abbiamo evitato, avremmo trovato soluzione alternative». I commercianti, tramite il presidente Ascom Confcommercio Jhonny De Meo avevano chiesto all’amministrazione di evitare la Ztl nei primi giorni dell’anno visto il calo delle vendite e il forte freddo. Una richiesta che lo stesso assessore ha negato giustificando il calo al boom degli acquisti on line e ai giorni che precedevano i saldi. Che sia la zona a traffico limitato, la chiusura dei bar della movida, il calo delle vendite o il freddo, ieri il centro pedonale era deserto. Un brutto segnale per il cuore della città, ma fuori dalle aree controllate dei vigili ha regnato il caos. Fiorangela d’Amora Il Mattino