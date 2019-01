Castellammare, lavori viadotto San Marco: via al senso unico alternato. Da lunedì cambio di direzione

Castellammare di Stabia. Una notizia che ha subito suscitato diverse reazioni, sia positive che negative. Il Viadotto San Marco riapre al traffico con senso unico alternato in via sperimentale. Direzione che cambierà, stando a quanto si legge dall’avviso del Comune di Castellammare, da lunedì 14.

Questo l’avviso completo:

“Senso unico alternato in via sperimentale per limitare i disagi relativi ai lavori lungo il viadotto San Marco. Tra lunedì 14 e mercoledì 16 gennaio il senso unico cambia direzione nel pomeriggio.

A seguito di un sopralluogo effettuato ieri mattina sul posto da parte dei tecnici dell’Anas con il comandante della polizia municipale Alfonso Mercurio, per tre giorni sarà attivato il seguente dispositivo per la viabilità: tra le ore 21.30 e le ore 6.30 il viadotto resterà chiuso; tra le 6.30 e le prime ore del pomeriggio il viadotto resterà aperto in direzione Napoli; nel pomeriggio il viadotto resterà chiuso per un’ora allo scopo di invertire la disposizione della segnaletica; dalla riapertura fino alle ore 21.30 il viadotto resterà aperto in direzione Sorrento.

Siamo costantemente in contatto con Anas per coordinare le operazioni, con la consapevolezza che è necessario ridurre ai minimi termini i disagi arrecati alle persone e i tempi di esecuzione dei lavori, ma che è ancora più importante, per la sicurezza dei cittadini, garantire che le opere siano realizzare a regola d’arte”.