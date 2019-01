Castellammare . Incidente uscita raccordo verso Sorrento, coinvolta pure famiglia di Positano.

Incidente a Castellammare di Stabia uscita dal raccordo chiuso verso Sorrento, tamponamento tra due auto coinvolta pure famiglia di Positano ma senza conseguenze. Traffico rallentato verso il centro di Castellammare e da e per Gragnano , Vico Equense e la Penisola sorrentina e l’autostrada Napoli – Salerno. Il provvedimento dell’ANAS, ci riferiscono, con l’apertura verso Napoli la mattina e verso Sorrento il pomeriggio non sarebbe stato rispettato come orario con slittamenti. A dopo aggiornamenti .