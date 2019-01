Castellammare, Forum dei Giovani sfrattato: solidarietà da parte di Positanonews

Castellammare di Stabia. Il Forum dei Giovani rischia di essere sfrattato e noi di Positanonews non possiamo fare altro che mostrare la nostra vicinanza a questi ragazzi pieni di volontà e voglia di migliorare le cose. Ecco cosa ha riferito lo stesso presidente Catello Fontanella: “Quando mi sono diretto in sede per prendere dei documenti, alcuni operai stavano facendo un intervento strutturale ma non mi hanno saputo mostrare un’autorizzazione né spiegare il motivo dello sfratto.

Con grande piacere vedo che, a seguito delle nostre segnalazioni, in tanti hanno manifestato la vicinanza al Forum dei Giovani – Castellammare di Stabia, il quale nella giornata odierna è stato di fatto “sfrattato” in maniera poco chiara dalla propria sede, un luogo simbolo dell’impegno dei giovani nella vita pubblica, uno luogo per il quale si è arduamente combattuto negli anni precedenti e che ha permesso a tanti studenti, giovani ed associazioni di avere un luogo ove confrontarsi.

Nella giornata di domani affronteremo nuovamente la questione, cercando di chiarire il perché sia accaduto un fatto simile, in barba alla correttezza procedurale e soprattutto morale.

È fondamentale la vicinanza e il supporto dei tanti studenti, delle associazioni giovanili, delle organizzazioni politiche, della stampa e di chi questo Forum dei Giovani ha contribuito a costruirlo: vi chiediamo di esserci vicini e proponiamo di cogliere l’occasione per affrontare la discussione sullo stato delle politiche giovanili stabiesi, individuando insieme modalità d’intervento!”.

Ricordiamo che la sede del Forum, in via Bonito, terzo piano del palazzetto del Mare, è disponibile dal 2015.