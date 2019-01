Castellammare, ci sarebbero tre ditte interessate alle Terme

Ci sarebbero tre ditte interessate alle Terme di Castellammare. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Metropolis, infatti, già due aziende avrebbero effettuato sopralluoghi all’interno della struttura e una terza dovrebbe farlo a giorni.

La situazione, difatti, si è concretizzata a dicembre, quando il sindaco Cimmino ha aperto alle proposte degli imprenditori per quanto concerne alcune strutture del territorio. Tra queste proprio le Terme. Decisione che aveva creato anche dei malcontenti, come quello di Francesco Iovino (PD): “Il regolamento comunale vuole che chi entra nelle Antiche Terme paghi un fitto giornaliero di 1500 euro invece questa amministrazione non solo ha dato gratuitamente la struttura ma l’ha anche assegnata in forma diretta a una società che non ci risulta abbia vinto alcun bando”.

Fatto sta che già due imprese hanno effettuato sul posto sopralluoghi per verificare eventuali danni subiti dagli immobili negli ultimi anni. Ancora non è dato sapere i nomi delle imprese interessate: pare che una si occupi di settore ricettivo e l’altra medico. Ricordiamo che c’è tempo fino al 24 di questo mese per presentare proposte e progetti concreti, i quali sarebbero poi discussi in Consiglio Comunale.