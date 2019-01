Castellammare, in aula spunta un topo… Genitori e alunni del Liceo Plinio Seniore insorgono

Assurdo quanto accaduto nella giornata di ieri a Castellammare di Stabia. Presso il Liceo Plinio Seniore, durante le lezioni, si è palesato un topo in aula. Il fatto è avvenuto nella sede della succursale del Liceo in questione, sita in via Einaudi. Sta girando sui social un video che riprende un bidello intento a dare la caccia all’animale. E’ stata effettuata nel pomeriggio la derattizzazione e gli studenti sono tornati a lezione già da quest’oggi.

Fatto sta che il fatto ha scatenato non poche polemiche e i genitori e gli alunni della scuola sono insorti.