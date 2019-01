Castellammare, assurdo sul viadotto San Marco: tir contromano – FOTO

Assurdo quanto capitato questa mattina sul viadotto San Marco a Castellammare di Stabia. Un tir ha infatti imboccato la strada contromano. Le immagini sono davvero impressionanti: poteva essere tragedia e invece per fortuna nessun veicolo o persona ha ricevuto danno alcuno. Davvero una situazione allucinante; non è chiaro da cosa sia stato tratto in inganno l’autista del veicolo.