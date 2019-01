Castellammare, ancora in azione le baby gang in villa Comunale: nel mirino ragazzini di 10 anni

E’ ancora emergenza baby gang a Castellammare di Stabia. In particolare, come spesso abbiamo trattato noi di Positanonews, i piccoli delinquenti agiscono nella Villa Comunale. Lo scorso venerdì sera, infatti, sono stati presi di mira alcuni ragazzini di circa 10 anni: questi, i quali stavano giocando a pallone, sono stati accerchiati da altri ragazzi più grandi che li hanno cacciati minacciandoli.

I più piccoli, spaventatissimi, sono scappati e hanno raccontato tutto ai propri genitori. Fortunatamente, questa volta, non si è passati alla violenza fisica. Questo però non può che tenere sempre più accesa l’attenzione su una zona e una problematica che sta diventando insostenibile per i residenti. Troppo spesso ci troviamo a dover parlare di aggressioni e manifestazioni di violenza da parte di questi piccoli criminali che sembrano avere perso anche il minimo senso di civiltà.

Nelle scorse settimane si era parlato di un’aggressione nei confronti di un anziano, di un ragazzo in bicicletta e di alcuni petardi esplosi per le strade adiacenti in piena notte. E’ ora di dire basta.