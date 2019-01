Positano, Costiera amalfitana. Oggi noi di Positanonews abbiamo appreso sgomenti della scomparsa di Ottavio Romano, artista che ho conosciuto, seguito ed apprezzato per la sua creatività e genialità unica nel suo genere . Pubblichiamo il pensiero della figlia Carmen

Credo che scrivere questo post sarà una delle cose più difficili che farò in vita mia, ma va fatto.

A tutti quelli che non ho o non abbiamo chiamato direttamente (o non abbiamo raggiunto visto che ho appena passato un’ora al telefono e alcune persone inevitabilmente non le ho raggiunte): ci dispiace tantissimo, non sentitevi per favore offesi se lo scoprite così, è che questi giorni (e in realtà settimane) sono state per me e mia madre devastanti e ogni chiamata che abbiamo fatto per annunciare la morte di papà è stata un pugno al cuore perchè era un concretizzare che sí, effettivamente è successo.

Mio padre si è spento questa mattina nel suo letto di ospedale, dopo che ha sofferto per tanti anni di Alzheimer ed una serie di malattie più „fisiche“ che alla fine dal 26 dicembre scorso l‘hanno legato ad un letto di ospedale. Papà ha vissuto una vita piena di avventure, viaggi, amicizie belle, scontri e risate ed è con queste foto che voglio ricordarlo. Con le sue opere che erano al centro della sua vita, con i suoi amici a Positano all‘ultima mostra che fece nel 2013, con il sacchetto della tombola in mano, come faceva ad ogni Natale facendoci spanzare dalle risate.

Per gli amici Positanesi: papà aveva un posto speciale nel suo cuore per voi e per #Positano, e credo che lui abbia toccato in maniera parofonda tutti quelli che lo hanno conosciuto.

Sarebbe bello come gesto di omaggio se poteste condividere questo post o commentare qui sotto con le foto di quadri, poster, cartoline, fotolito che avete in casa vostra, per ricordare assieme tutto quello che ha fatto per voi e per Positano. Credo che gli farebbe molto piacere (Saveria Vito Daniele Paola Raffaella Silvio Renata Patrizia Maria)

I funerali civili si terranno a Copparo questo sabato alle ore 11 presso il „giardino della cremazione“ di fronte al cimitero in Via Certosa, 13. Chiunque è benvenuto e benvenuta a venire per ricordarlo con me, Clementina e chiunque della famiglia che potrà venire.

Per tutti: se non potete venire ai funerali e volete dare comunque un omaggio, sono gradite donazioni all‘AMA, Associazione Malati di Alzheimer di Ferrara a questo conto bancario:

IT93C0301503200000003595306 (Banca Fineco) mettendo nella causale „donazione in memoria di Ottavio Romano“.