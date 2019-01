Cardito: Tony rimarrà in carcere “Ho perso il controllo, Vale ha cercato di fermarmi”

«Sono uscito di casa e ho comprato una pomata in farmacia, volevamo medicarli» Queste le parole di Tony Essoubti dette al giudice, riportate sul Il Mattino, durante l’udienza di questa mattina che ha convalidato del fermo per l’omicidio del piccolo Giuseppe, a Cardito. Dopo il pestaggio, dunque, il 24enne è uscito di casa ed è poi rientrato con un farmaco, nel tentativo vano di medicare il bambino e sua sorella. L’uomo ha confermato di avere ucciso il figlio della compagna usando una mazza: «Il manico della scopa era già rotto e me ne sono servito. Ho colpito i bambini con calci e pugni, ho perso la testa, sono distrutto», ha detto al giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord.