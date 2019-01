Capri: Walter Nudo paparazzato da “Chi” con Natalia Bush. Ma ecco cosa dice lui sui social…

L’attore italo-canadese Walter Nudo, vincitore del Grande Fratello Vip 3, è stato immortalato dalla rivista “Chi” in compagnia della bella attrice e modella spagnola Natalia Bush sulla spiaggia di Capri, che fino a qualche tempo fa era solo un’amica: pare che tra i due sia nato un grande affiatamento tanto che hanno deciso di trascorrere insieme il Capodanno sull’isola.

I due hanno trascorso anche qualche ora in spiaggia dove, come dimostrano le foto di “Chi”, si sono lasciati andare anche a qualche tenero abbraccio durante la loro partecipazione alla rassegna cinematografica internazionale Capri Hollywood.

Waltern Nudo, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, aveva rivelato qualche giorno fa di aver proseguito il periodo di castità, che dura ormai da 13 mesi. In quell’occasione, ha anche parlato di Céline Mambour, l’ex moglie: «Dobbiamo ritrovarci, ci sono cose che dobbiamo chiarire e affrontare insieme. C’è un sentimento forte, ma la situazione è molto delicata. Non sono più andato con nessuna altra donna perché non ho mai ritrovato quella magia».

Ed intanto il bel Walter Nudo lascia spazio nel so cuore alla bella 34enne Natalia Mesa Bush, ex fidanzata del rapper Gué Pequeno.

Ma ecco cosa dice il diretto interessato, Walter Nudo sui social.

“Salve ragazzi. Oggi i miei collaboratori mi hanno informato di una notizia. Mi hanno fatto leggere alcuni articoli che parlano di una’ipotetica storia d’amore tra me e Natalia Bush. Ecco volevo spiegare a tutti come stanno le cose”.

A seguire Walter Nudo ha specificato che quella con la bella modella spagnola è solo un’amicizia.

“Io e Natalia ci siamo conosciuti a Capri durante il Festival del cinema. Siamo solamente amici. Ma sono qui per darvi uno scoop. L’unica creatura che può entrare davvero nel mio letto è Arturo, il mio gatto”.

Insomma Nudo, non mette a “nudo” nessuna storia d’ amore.. ma sola un’amicizia, che nessuno può negare sia bella…