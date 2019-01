Capri. Polemiche per le troppe allerta meto che scoraggiano i turisti nei periodi di bassa stagione

Capri. Sull’isola azzurra sono tante le attività ricettive e gli esercizi commerciali che restano aperti anche durante i mesi autunnali ed invernali, con tantissimi pendolari che raggiungono giornalmente l’isola anche dalla vicina penisola sorrentina. Ultimamente, però, serpeggia un malcontento legato alle continue allerta meteo diramate anche attraverso i social che comportano due tipi di problemi. Il primo è legato proprio ai pendolari che ogni giorno non sanno mai con assoluta certezza se riusciranno a partire oppure no a causa delle avverse condizioni del mare. Il secondo problema riguarda, invece, il mancato afflusso dei turisti che spesso si lasciano intimorire dalla previsioni avverse e decidono di non raggiungere l’isola optando per altre destinazioni sulla terraferma. Questo, purtroppo, non premia tutti coloro che hanno fanno la scelta coraggiosa di mantenere aperte le proprie attività anche nei periodi di bassa stagione ed a fine giornata sono costretti a contare ben pochi incassi.