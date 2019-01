Capri. L’amministrazione delusa per la notte di Capodanno è pronta a chiedere il risarcimento dei danni

Capri. Polemiche sulla gestione ed organizzazione della notte di Capodanno. Il gruppo politico della Primavera, alla guida dell’amministrazione comunale dell’isola azzurra, ha inviato una nota di protesta nella quale si legge: “Siamo i primi ad essere delusi ed arrabbiati per lo spettacolo di ieri in Piazzetta. Come fatto già in passato per trasparenza e correttezza amministrativa si sono scelti gli spettacoli di Capodanno attraverso una procedura di evidenza pubblica. Mentre abbiamo registrato un ottimo riscontro per quanto riguarda la serata del 30, siamo i primi ad aver constatato il livello bassissimo dell’esibizione della notte di Capodanno. Senza né polemiche né perdite di tempo, domani inviteremo il competente ufficio a non pagare una prestazione così indegna e anzi ad attivarsi immediatamente per ottenere il risarcimento del danno d’immagine subito”. Anche il presidente dell’Associazione nazionale liberi consumatori, l’Avv. Gaetano Simeoli, ha inviato una nota al primo cittadino nella quale chiede di rendere noti i motivi per i quali il dj ingaggiato per la notte di Capodanno abbia iniziato ad esibirsi alle 3 di notte e non allo scoccare della mezzanotte accompagnando i tanti capresi e turisti presenti nelle prime ore del 2019. A tal proposito l’avvocato Simeoli chiede che venga richiesto il risarcimento del danno provocato.