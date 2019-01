Capri: Festival di Sanremo 2019 – Premio alla Carriera a Peppino di Capri. Il Sindaco sostiene l’appello lanciato sui social

Con una nota inviata al Primo Cittadino di Sanremo, il Sindaco di Capri ha condiviso l’appello lanciato sui social network anche da numerosi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo per assegnarea Peppino di Capri, nel corso dell’Edizione 2019 del Festival, un Premio alla Carriera in riconoscimento della sua straordinaria attività artistica festeggiata, per il sessantennio, nella magica cornice del Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo, lo scorso agosto.

“Ho ritenuto giusto condividere l’idea lanciata sui social network ” – ha dichiarato il Sindaco De Martino – “ per festeggiare la brillante carriera del nostro concittadino che, tra l’altro, è stato protagonista in più occasioni proprio del Festival di Sanremo che lo ha visto partecipare per quindici edizioni e trionfare in due di esse. Capri sarebbe orgogliosa, sicuramente, dell’accoglimento di una tale iniziativa anche a riconoscimento di quanto Peppino di Capri ha rappresentato per la canzone italiana in tutto il Mondo “.

Ecco la nota del sindaco.