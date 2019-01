Capri. Domani Alex e Nicola, parrucchieri dell’isola, si uniranno con il rito civile a Bellona

Capri. Domani grande festa per Alex Graziano e Nicola Cantiello, i due giovani parrucchieri dell’isola azzurra che finalmente coroneranno il loro sogno d’amore. La cerimonia civile si svolgerà a Bellona, in provincia di Caserta, città d’origine di Alex. Nicola, invece, è originario di Casal di Principe. La cerimonia sarà officiata dal sindaco Filippo Abbate nella sala consiliare con la presenza di un sassofonista che renderà ancora più magico questo momento tanto atteso. I due giovani, entrambi 25enni, vivono da tempo a Capri dove svolgono con successo la loro attività lavorativa e sono amati e benvoluti per la loro gentilezza e bravura professionale. Ed anche noi di Positanonews formuliamo ad Alex e Nicola gli auguri di una vita insieme lunga e felice.