Capri: Crolla un muro a palazzo a Mare causa maltempo

Maltempo a Capri, cede un muro a Palazzo a Mare. Come scrive Metropolis, un danno che ha provocato lavori di somma urgenza per svariate migliaia di euro. Il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali dopo le segnalazioni ha stabilito che le condizioni atmosferiche di queste giornate difficili in tema meteo hanno provocato il crollo di un tratto di muro di contenimento in pietrame calcareo, della lunghezza di circa cinque metri ed altezza di circa due metri e settanta.

Lo smottamento della parete muraria è stato anche causa del cedimento di terreno che ha a sua volta dato vita ad una voragine al di sotto della strada con conseguente dissesto e lesioni. Il Comune ha disposto con la modalità dei lavori in somma urgenza, l’immediata opera di messa in sicurezza.