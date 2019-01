Capri corsa a sindaco , nasce il patto Lembo più Lembo. Dopo mesi burrascosi di amministrazione si avvicina il momento delle elezioni . Ai nastri di partenza i primi candidati alla carica di sindaco di Capri per le elezioni amministrative di maggio. Ieri mattina, a conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni, a fugare ogni dubbio è arrivata la nota ufficiale con la quale il gruppo consiliare di minoranza Avanti Capri, guidato da Marino Lembo, e l’area politica che fa capo all’ex sindaco Ciro Lembo hanno annunciato la nascita di un nuovo soggetto politico che darà vita a un’unica lista. Di questa faranno parte, Marino Lembo, Paola Mazzina, Ludovica Di Meglio, Salvatore Ciuccio e Ciro Lembo.

L’accordo – è scritto nel documento – sarà sostenuto «da un folto gruppo di professionisti che si propongono direttamente o indirettamente di costruire una compagine amministrativa degna del nome Capri e dei capresi, avvalendosi di specifiche competenze tecniche». La nuova formazione politica ha stabilito che il candidato a sindaco sarà Marino Lembo e che, in caso di vittoria e formazione della nuova giunta, la carica di vice-sindaco sarà affidata a Ciro Lembo. La lista, di cui non si conosce ancora il nome, vede al suo interno amministratori di consolidata esperienza e che per diversi anni hanno rivestito da diverse angolazioni ruoli importanti. Ciro Lembo è stato il primo cittadino per oltre un decennio: epiche sono state le sue battaglie contro lo strapotere dei trasporti marittimi e per il collegamento elettrico sottomarino di Capri alla terraferma. Marino Lembo, sindaco negli anni Ottanta, vicesindaco insieme a Ciro Lembo, ha sempre portato avanti la tutela dell’ambiente, ricoprendo anche la carica di assessore all’urbanistica con particolare attenzione a uno sviluppo organico del territorio. Lunga anche l’esperienza politica di Salvatore Ciuccio, che oggi insieme a Marino Lembo, Paola Mazzina e Ludovica Di Meglio occupa i banchi dell’opposizione.

I quattro componenti di minoranza, Mazzina, Di Meglio, Lembo e Ciuccio, che si presenteranno compatti, annoverano nel loro palmares la battaglia portata avanti per evitare che via Krupp venisse privatizzata, oltre all’impegno mostrato nel rinnovare la macchina burocratica del Comune facilitandone lo snellimento.