Capri: Commercio, nasce la nuova Ascom. Le priorità: funicolare e parco marino

Il rinnovo dei vertici, infatti, è stato il segnale di un forte impegno civico e associazionistico che ora dovrebbe passare dalle parole ai fatti. Nei primi incontri la nuova Ascom di Luciano Bersani potrebbe esprimere il proprio parere sulle nuove prospettive per la mobilità, ma anche sulle ipotesi di numero chiuso e sbarchi “controllati” per non trasformare completamente il turismo di Capri in turismo collettivo. Il nuovo direttivo dovrà anche pronunciarsi sulle regole da attuare in piazzetta e sulle ipotesi di nuovo piano commercio.