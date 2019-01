Capodanno a Capri , lettera a Positanonews della Nientedimeno Swing band dopo le polemiche

Egregio Direttore,

Trasmettiamo questa lettera per fornirLe anche il nostro punto di vista su quanto accaduto durante i festeggiamenti organizzati per il Capodanno in piazzetta a Capri. Le serate – suddivise tra Domenica 30 e Lunedì 31 Dicembre – prevedevano, nel primo momento di festa, le esibizioni delle guest stars Silvia Mezzanotte e Kelly Joyce con la conduzione di Nathaly Caldonazzo. La notte di San Silvestro invece era stabilita la performance della Nientedimeno swing band – affiancata sempre da Nathaly- e successivamente il dj set di Decibel Bellini. La Nientedimeno swing aveva avuto modo di “aprire le danze”già il 30/12 grazie alla patnership consolidata con Kelly Joyce: la perfomance musicale ha spaziato dal famoso brano Vivre la vie fino ai grandi classici, mostrando una perfetta sintonia con la band e l’elegante pubblico della piazzetta di Capri. Infine, Silvia Mezzanotte, grazie alla sua voce potente ed unica ha fatto riecheggiare in tutta l’isola i brani intramontabili dei Matia Bazar, ma anche Rollin’ in the deep e tante altre canzoni vocalmente ineccepibili, trovando riscontro positivo ed una calda accoglienza tra gli spettatori. Il 31/12 la Nientedimeno Swing band ha intrattenuto la Piazzetta gremita dalle ore 23.00, con un ottimo riscontro di pubblico che è stato coinvolto nei canti e nelle danze in un’atmosfera generale di festa. Siamo profondamente rammaricati per la goliardia e l’esuberanza dei festeggiamenti che – in alcuni momenti in particolare – hanno preso il sopravvento, soprattutto nel ‘’vuoto’’ di programmazione che si è venuto a creare a causa del ritardo dell’arrivo del dj Decibel Bellini, il quale, partendo da Napoli, ha avuto difficoltà oggettive e chiaramente dimostrabili a raggiungere l’isola a causa del mare fortemente mosso, posticipando così il dj set. Tuttavia, sia la band che l’organizzazione in generale hanno operato nel rispetto degli accordi presi con l’Amministrazione. Fiduciosi che questo sconvenevole fraintendimento possa trovare il migliore compromesso e soluzione, porgiamo nuovamente le nostre scuse per eventuali eccessi e speriamo in una conclusione dignitosa.

Con preghiera di diffusione e divulgazione.

L’Agenzia Nientedimeno