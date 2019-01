Capaccio Paestum. Tragedia sfiorata in stazione, un uomo tenta di gettarsi sotto il treno ma viene bloccato dagli altri pendolari

Capaccio Paestum. Tragedia sfiorata alla stazione, dove un uomo di 45 anni ha tentato di suicidarsi lanciandosi sotto un treno in arrivo. Per fortuna alcuni pendolari che erano presenti sul posto, resisi conto di quanto stava per accadere, sono intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo e salvandogli la vita. Ancora non si conoscono i motivi che hanno spinto il 45enne ha tentare l’estremo gesto, ma sembra che da tempo avesse problemi familiari e stesse affrontando una delusione d’amore.