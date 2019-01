Caos di Capodanno , Capri fa causa alla Nientedimento . Staiano “12 mila euro per l’avvocato?”

L’articolo del collega Giuseppe Catuogno è scaturito dopo un post sul profilo facebook di Sivio Staiano, noto imprenditore titolare di Capri Watch, che fa davvero un attento e continuo lavoro da “cittadino” attivo nei confronti degli sperperi della pubblica amministrazione che dovrebbe essere condivisa da tutti .

“Colpisce e non poco che proprio oggi, dopo il mio post di stamattina, la Giunta Comunale abbia deliberato la ASTRONOMICA CIFRA DI € 12.302, 59 (dodicimilatrecento e rotti euro) per richiedere un risarcimento NON QUANTIFICATO E NON QUANTIFICABILE ad una società che pare abbia come Capitale Sociale, poche migliaia di euro!!! Sic.

Come si pensa di poter ottenere un risarcimento congruo dalla Nientedimeno di Giovanni Brancaccio & C sas??? Questa società ha risorse per un risarcimento da 1 milione di euro per aver rovinato il Capodanno a Capri???Oltre a rovinare il Capodanno a tutti ora vogliono rovinare anche questa azienda ritenendola responsabile quando la irresponsabilità E’ STATA QUELLA DI AVERLA SCELTA e o perlomeno di essersi fidati INCAUTAMENTE di essa???”

E Staiano non si ferma qui, portando avanti una attività social che fa da sprone a giornalisti e politici.

“Forse non tutti sanno che, spulciando spulciando tra le delibere degli ultimi 3 giorni pubblicate sull’Albo Pretorio si può scoprire che:

Il Comune di Capri per le festività di Natale 2018 e Capodanno (senza considerare gli addobbi e le luci) ha speso ben oltre € 108.000 (centottomila euro)!!!!

Ha disposto, in data 18 gennaio 2019, il saldo della parcella dell’avv. Prof. Giovanni Leone pari ad 7.544, 55 per il quale era prevista la somma di euro 10.777,93 per un ricorso al TAR per la vicenda delle macchinette e del modificato “regolamento sale da gioco e giochi leciti”. Per “FORTUNA” il Comune ha perso (come tante altre volte) la causa e per il principio della soccombenza abbiam risparmiato (PERCHE SI TRATTAVA SEMPRE DI SOLDI NOSTRI) il 30%!!!…

Il Comune di Capri, ancora una volta sempre il 18 gennaio 2019, utilizzando i nostri soldi ha dato mandato all’avv. Giuseppe Sartorio di Napoli, deliberando l’assegnazione della somma in favore del legale di oltre € 16.000 -sedicimila euro- per contrastare la società MODIMAR Srl che ha proposto ricorso al TAR Campania relativamente ad “annullamento – previa sospensiva del provvedimento di esclusione dalla gara per l’Appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria…….rispetto a “sistemazione e adeguamento del Porto Commerciale di Marina Grande”

Sempre il 18 gennaio il Comune conferisce altri due incarichi che, complessivamente superano € 10.000 (ben oltre diecimila euro!!!), che occorrono per contrastare un ennesimo ricorso al Tar di un cittadino e un ricorso al Presidente della Repubblica di una ditta individuale che avversano ancora una volta atti e decisioni del Comune di Capri.”