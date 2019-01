Prorogata l’allerta meteo in Campania anche per il giorno 23 gennaio ed è alto il rischio di chiusura scuole per rischio neve nelle zone di montagna dove il fenomeno atmosferico può causare forti disagi alla circolazione.

Si raccomanda la massima attenzionee seguire le disposizioni della protezione civile e degli preposti all’emergenza.

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado viene decisa dal sindaco del comune, competente in materia di sicurezza, attraverso una ordinanza sindacale ad hoc. Al momento non si hanno notizie circa provvedimenti presi, ma nella zona dell’alto Beneventano, in Irpinia e nell’alto Casertano, è possibile che alcuni comuni decidano di non aprire le scuole pubbliche se previsto un nubifragio. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domani mattina l’avviso di criticità idrogeologica Gialla attualmente in vigore per piogge e temporali sulla fascia costiera e, in particolare, per le zone 1,3,5,6,8. (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento). Proseguiranno, infatti, le precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nel corso dei temporali.