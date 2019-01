Campania, Jackpot sfiorato al SuperEnalotto: ecco dove è successo

La dea bendata è ormai di casa in Campania. Nel concorso del SuperEnalotto di ieri, a Paternopoli (provincia di Avellino), un Jackpot è stato sfiorato. La vincita del 5 è di 87.029,05 euro: secondo quanto riportato Agipronews, la schedina vincente è stata convalidata alla Cartolibreria Biancaniello, in N. Sauro 2. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia, mentre in Italia l’ultima sestina vincente è uscita il 23 giugno 2018: 51,3 milioni di euro furono distribuiti attraverso la giocata di un sistema. Nel frattempo il jackpot lievita, raggiungendo la cifra di 89,7 milioni di euro: si tratta del premio in palio più alto al mondo e del nono nella storia del gioco.