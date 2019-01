La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta neve fino alle 20 di domani sera su tutto il territorio regionale, segnalando già da stasera precipitazioni anche sulle fasce costiere. Si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e della quota neve: precipitazioni a carattere nevoso potranno verificarsi anche nella fascia costiera e al livello del mare, soprattutto durante la notte e al primo mattino ma con accumuli poco significativi.

Le gelate, invece, potranno permanere a quote basse e anche sul settore costiero anche durante le ore centrali della giornata di domani. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di seguire l’evolversi dei fenomeni, di prendere visione dei bollettini e degli avvisi diramati dalla Sala operativa regionale nonché delle avvertenze già diffuse e di mantenere in vigore o porre in essere, in tutte le aree del territorio, le misure atte a prevenire o contrastare i fenomeni attesi.

Il Nucleo Operativo regionale ha attivato tutte le associazioni di Protezione civile. Nella parte alta della Costiera Amalfitana “I Colibrì” sono già operativi, attivando già da ieri sera un presidio sul territorio comunale di Tramonti. I volontari, dotati di un mezzo spargisale sull’autocarro Iveco VM 4X4, sarà coadiuvato da un mezzo della locale protezione civile, pronti a tenere libere le strade del comune collinare. I volontari sono organizzati in turni di servizio per tutta la notte, restando disponibili qualora ci fosse necessità di sgomberare le strade dalla neve.