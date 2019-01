La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per nevicate e gelate a partire dalla mezzanotte e fino alle 12 di domani. Si prevedono sulla Regione, escluse la zona 1 e 2, ossia Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, locali precipitazioni nevose a quote generalmente superiori ai 400 metri e localmente anche a quote inferiori, con accumuli poco significativi su tutto il territorio.

L’allerta riguarda anche le gelate che potrebbero essere persistenti anche a quote basse.

La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di seguire i bollettini e gli avvisi ufficiali diramati dalla Sala operativa e di mantenere in vigore o porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, con riferimento al rischio nevicate e gelate.