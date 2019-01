Camorra. Tutti rinviati a giudizio nel Casertano compreso il sindaco di Aversa

Il sindaco di Aversa, Enrico De Cristofaro, è stato rinviato a giudizio da parte del gip Linda Comello appartenente al Tribunale di Aversa – Napoli Nord. L’indagine è stata portata avanti da un po’ di tempo e non è altro che una piccola parte della super inchiesta denominata “The Queen” che ha messo in evidenza una serie di affari loschi tra politici e imprenditori. Il tutto ricadrebbe su un unico regista, il faccendiere napoletano Guglielmo La Regina che sarebbe il tramite principale con l’assessorato della regione con a capo Pasquale Sommesso, egli stesso implicato in questa faccenda. Sono stati dunque tutti rinviati a giudizio, anche l’imprenditore Pasquale Garofalo che è stato accostato al boss Michele Zagaria. Il Pm Maurizio Giordano, così, ha deciso di non procedere almeno per ora nei confronti di numerose persone che sarebbero legate alla criminalità organizzata. Il pm ha altresì integrato l’accusa sfruttando le dichiarazioni inerenti al pentimento di Nicola Schiavone, dati i suoi rapporti con imprenditori di Casal Del Principe e San Cipriano, Mario Martinelli e Antonio Bretto. I riti abbreviati, in questo lungo processo cominciato ad ottobre, sono stati pochissimi e riguardano Antonio Bretto, 42 anni, di Casal Del Principe e Nicola D’Ovidio, 50 anni, di Telese Terme (che è atteso al processo del prossimo 14 gennaio).

L’elenco di tutti i rinviati a giudizio

Claudio Accarino, 22 anni, Alife

Pasquale Amato, 63 anni, Comiziano

Francesco Ambrosio, 52 anni, San Giuseppe Vesuviano

Michele Apicella, 67 anni, Napoli

Giuseppe Avecone, 51 anni, Alife

Aldo Aveta, 69 anni, Napoli

Claudio Borrelli, 71 anni, Napoli

Ferdinando Bosco, 65 anni, Casapulla

Antonio Bretto, 42 anni, Casal di Principe

Vito Cappiello, 70 anni, Napoli

Luigi Conte, 69 anni, Salerno

Carlo Coppola, 64 anni, Napoli

Claudio D’Alessio, 56 anni, Pompei

Andrea D’Aniello, 34 anni, Gricignano

Nicola D’Ovidio, 50 anni, Telese Terme

Claudio De Biasio, 53 anni, Napoli

Enrico De Cristofaro, 63 anni, Aversa

Luciano Di Fraia, 64 anni, Napoli

Loredana Di Giovanni, 46 anni, Napoli

Rino Dimola, 48 anni, Aversa

Pasquale Garofalo, 43 anni, Aversa

Francesco La Regina, 78 anni, Napoli

Guglielmo La Regina, 40 anni, Napoli

Vincenzo Manocchio, 73 anni, Napoli

Daniele Marrama, 43 anni, Napoli

Mario Martinelli, 53 anni, San Cipriano

Salvatore Mazzocchi, 73 anni, Nola

Raffaele Meo, 47 anni, Nola

Andrea Nunziata, 49 anni, Nola

Mario Palermo Cerrone, 40 anni, Napoli

Umberto Perillo, 48 anni, Napoli

Carlo Antonio Piccirillo, 39 anni, Portico

Raffaele Piccolo, 55 anni, Casapesenna,

Domenico Antonio Ranauro, 68 anni, Cannalonga,

Corrado Romano, 53 anni, Pettorano sul Gizio

Antonio Sommese, 48 anni, Nola

Pasquale Sommese, 61 anni, Cimitile

Vincenzo Sposito, 59 anni, Maddaloni

Sergio Stenti, 71 anni, Napoli

Raffaele Testa, 54 anni, Pastorano

Gabriele Venditti, 61 anni, Alife

Salvatore Visone, 56 anni, Avellino

Alessandro Zagaria, 31 anni, Casapesenna

Raffaele Zoccolillo, 53 anni, Piedimonte