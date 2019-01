Cambio alla direzione del Banco di Napoli di Minori, salutiamo Apicella arriva Barbato

Minori, Costiera amalfitana . Cambio alla filiale del Banco di Napoli (si dice ora Intesa san Paolo) di Minori: E’ arrivato il nuovo dirigente, Gaetano Barbato, oplontino che sostituisce Luigi Apicella trasferito a Baronissi.

Sarà un distintivo di questi funzionari: tutti con una curata barbetta.

Barbato si avvarrà della ottima collaborazione dell’amalfitano Michele Camera e del maiorese Michele Somma, che certamente saranno di valido aiuto dal momento che sono presenti in filiale da anni.Siamo ancora in tempo per augurare ai tre ((non sono moschettieri) un buon anno di lavoro per loro e di soddisfazione e compiacimento per gli utenti