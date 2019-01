Calciomercato. La Salernitana spera di piazzare Casasola. Si lavora per Mustacchio.

La Salernitana proverà a dare un senso al calciomercato. Di fatto, a meno di tre giorni dalla chiusura delle liste di trasferimento sono giunti giocatori con scarsa preparazione atletica (Minala e Memolla) e non funzionali a colmare le lacune sulla corsia mancina, in mediana ed in attacco. Angelo Gregucci ha chiesto un centrocampista ed un attaccante. La Salernitana tratta Mattia Mustacchio del Perugia: l’esterno, adattabile anche quale quinto di centrocampo, potrebbe, chissà, fungere anche da alternativa a Casasola. La Salernitana spera sempre di piazzare l’argentino per fare cassa. In tal senso, occhio al Verona che propone Cissè ed Eguelfi ma anche alla Cremonese. Per il reparto offensivo, resta sempre in piedi l’idea Calaiò come ultima alternativa possibile. In bilico Vitale: il difensore non si vuole spostare da Salerno ma il Perugia insiste. Lo scambio con Mustacchio è ben impostato ma c’è da convincere il calciatore a lasciare Salerno.