Calcio: Grande prova di forza del Real Anacapri che vince per 4 a 3 fuori casa contro lo Sporting Campania

Una partita iniziata in salita, quella disputata ieri, fuori casa, dal Real Anacapri contro lo Sporting Campania. La squadra avversaria passa subito in vantaggio con due goal segnati al 10′ ed al 13′ del primo tempo da V. Esposito e S. Vicchiariello. Nel finale del primo tempo al 45′ il Real Anacapri trova finalmente il goal del 2 a 1, con un calcio di punizione che termina con una rete del capitano Stefano Parlato.

La squadra così dopo la pausa negli spogliatoi torna in campo con la fiducia e la grinta per riaffrontare la partita e al 15′ del secondo tempo arriva subito il pareggio del 2 a 2 per il Real Anacapri con una rete segnata da Antonio Politano, su assist di Gennaro Iovino. Al 24′ del secondo tempo arriva il goal in diagonale di Mario Coppola che porta l’Anacapri in vantaggio per 3 a 2. Poco dopo però lo Sporting Campania accorcia le distanze con un rigore di V. Esposito al 33′, in un’azione segnata da sospetto fuorigioco, non notato dall’arbitro.

Al 38′ lo Sporting Campania resta in 10 uomini per l’espulsione del giocatore con la maglia numero 6. A riequilibrare le sorti della partita e condurre il Real Anacapri alla meritata vittoria ci pensa il numero 10, Gennaro Iovino, che segna il goal del 4 a 3 per la squadra isolana.

“Una vittoria di tutto il gruppo, davvero meritata – dichiara il mister Andrea Staiano al termine della partita – che ci arriva nonostante le importanti assenze. Questo incontro ci fa capire qualcosa in più sulla nostra crescita come team, portandoci alla chiusura del girone di andata a – 3 dalla vetta, secondi a pari punteggio con il Sant’Agnello, a + 5 punti dalla quarta e quinta in classifica e perfino a + 6 dalla sesta.”

Conclude infine Staiano: “Questo gruppo sta facendo qualcosa di stratosferico, vanno elogiati tutti, dai dirigenti ai nostri supporter. Un tale inizio di stagione era davvero inaspettato e sono fiero di allenare un gruppo così di ragazzi, anche perchè il loro è un messaggio davvero importante per tutta l’isola, per tutto il movimento calcistico isolano, in quanto questi ragazzi stanno dando un supporto straordinario alla crescita di tutta la società sportiva.”