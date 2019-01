IL CALCIO AL BIVIO …!!! – GIMAX

RIFLESSIONI DI GIGIONE MARESCA

Il sistema calcio di più ed quasi impossibile scardinare sudditanza e fare lotte contro il potere. Operare per nuovi progetti con politiche dall’interno e vincere resistenze per il cambiamento sarebbe auspicabile. Una politica nuova di rilancio del calcio a livello nazionale e popolare partendo anche dal basso. Riforme adeguate ai campionati minori e a quelli professionistici. Tutto possibile, se ci fosse un gruppo unito di presidenti, convinti che l’industria calcio ha bisogno di rinnovamento politico e strutturale. Aspettiamo le proposte del presidente Gravina, se fatte in maniera autonoma ed indipendente, slegate da interessi e flussi finanziari dei grandi club che lottano per maggiore autorevolezza e potere finanziario con i flussi delle sponssorizzazioni e dei diritti televisivi.

In casa Napoli dal prossimo anno occorre un cambiamento radicale di carattere societario.

Partire da riorganizzazione aziendale.

Società allargata a un top manager.

De Laurentiis deve ristrutturare sua organizzazione societaria troppo a gestione familiare.

Scegliere un manager che lo affianchi nella gestione della squadra.

Il campionato finisce a Dicembre per colpa dei presidenti che non vogliono cambiamento e riforme dei campionati.

Il primo problema principale, mancanza dei talenti e di conseguenza, la mediocrità di alcune formazioni che sono destinate a perdere in un campionato difficile, che presenta ai nastri di partenza squadre poco competitive. Un calcio povero di denaro e di campioni e di prospettive rosee future.

Pochi soldi e calcio povero.

Troppe squadre professionistiche piene di problemi e senza garanzie finanziarie e bancarie prima dell’iscrizione ai rispettivi campionati di categoria. Controlli fisclai ed amministrativi in ritardo e ricorsi continui come quest’anno in srie C e in B.

Lotta per lo scudetto… l

Si vince con programmazione cercando campioni per competere. Miglior organizzazione del settore giovanile e investimenti nel settore tecnico. Trovare collaboratori professionali e validi per il settore giovanile.

Come combattere disaffezione e violenza stadi ?

Proposte e pacchetti per le famiglie da portare allo stadio nei settori migliori. Educazione sportiva nelle scuole calcio.

Puntare alla sicurezza e prevenzione collaborando costantemente con le istituzioni.

UN TICKET FAMIGLIA

Tariffe adeguate al reddito. Incentivi per i club più assidui che organizzano i gruppi di tifosi. Queste sono alcune idee e mie riflessioni poichè seguo il calcio da sempre. Lavorare per far riprendere la voglia di vedere il calcio con passione e rispetto per gli avversari. Portare i bambini allo stadio quando non sono squalificate le curve.

Il calcio attuale allontana perché è uno sport piatto poco appetibile anche in Tv. Colpa anche di noi giornalisti che non contrastiamo un linguaggio duro pesante, che giustifica tutto il peggio di uno sport, fatto di continue polemiche inutili su falli di gioco e su interpretazioni arbitrali assurde ed errate, fatte ogni domenica a favore spesso dei più forti.

Il calcio è solo business e a volte poco brillante che non esalta il gesto tecnico e atletico di un campione.

Quagliarella esempio di longevità ed esempio tecnico e di professionalità in campo. Capocannoniere non per caso.

Si esalta il peggio di uno sport che con cori offende ogni domenica l’avversario di turno in gare anche lontane da palcoscenici nazionali e sotto i riflettori dei migliori mass-media internazionali.