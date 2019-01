Buon Compleanno Adriano Celentano, nello speciale Rai anche quella volta con la Mori ad Amalfi

E sono 81 per il molleggiato. Adriano Celentano uno dei grandi della canzone e dello spettacolo italiano ricordato con uno speciale Oggi è il compleanno di Adriano Celentano e la Rai lo ha ricordato anche con “Uno strano tipo”, il film che lo fece incontrare con Claudia Mori, e qui oltre mezzo secolo fra findanzamento e matrimonio. Adriano nel corso della sua carriera è sempre riuscito a farsi amare da ogni generazione grazie alla varietà nei temi trattati nei suoi album. L’artista festeggia i suoi ottantuno anni e su Rai Due nella serata di sabato 5 gennaio è stato trasmesso su Rai Due ‘C’è Celentano’ che ha permesso di ripercorrere la lunga carriera dell’artista anche attraverso le testimonianze di personaggi del mondo dello spettacolo. Uno dei suoi album di maggiore successo porta il nome di ‘Una carezza in un pugno’ che contiene brani capaci di fare la storia della musica italiana.

L’anno dell’uscita è il 1968, quando ‘Azzurro’, scritto da Paolo Conte, rimane per molte settimane nelle prime posizioni di classifica. I brani Azzurro e Una carezza in un pugno sono diventati degli evergreen che vengono cantati, e c’è sempre occasione per reinterpretare questi testi.

Un’altra canzone indimenticabile del Molleggiato è ‘Pregherò’, portata al successo nel 1962 ed ha preso spunto dalla canzone ‘Stand By Me’ di Ben E. King. Celentano non si è mai tirato indietro mettendosi a confronto con qualsiasi prova: sarebbe riduttivo definirlo semplicemente un cantante visto che nel corso della sua carriera ha lavorato anche al cinema.