Il bue dice all’asino Cornuto! Quando a Positano rubano il nome. Succedono cose turche ultimamente, ci rubano continuamente articoli, notizie, foto, idee, pure post (fatti sul profilo personale del direttore Michele Cinque, con la sua foto) e, forse in cerca di provocare per il vuoto che esprimono, accusano agli altri di copiare.

Positano è copiata, depredata, utilizzata da tutti . Ultimamente in un servizio sulla Liguria sulle Cinque Terre su Marco Polo, come ci ha detto una signora al bar Internazionale, uscì la foto di Positano, ma anche su un servizio sulla Sicilia, eppure le Cinque Terre, Taormina etc, sono bellissime.

Attività turistiche di altri paesi riferiscono di essere di Positano, ma non lo sono. Anche siti internet utilizzano impropriamente il nome di Positano, ma di Positano non hanno niente, se non la voglia di appropriarsi del nome e delle ricchezze che ritengono di depredare con i loro pseudo servizi su internet, tanto fumo e niente arrosto, poi alla fine, e si vede…

Ma non si era parlato di tutelare il nome di Positano? Positano ai positanesi che qui ci vivono e buttano il sangue, basta che questi depredatori del web, vampiri del nostro territorio..

Il Comune di Positano ha imposto delle tasse per fare foto e video , per i droni, e quant’altro, perchè non fare come Capri che agisce come Comune legalmente contro chiunque utilizzi il nome del paese senza avere niente a che fare con questo paese, anche per tutelare eventuali creduloni o persone in buona fede.

E va a finire pure che il bue dice all’asino cornuto.. Stam apposto. Però potremmo cominciare a fare una rubrica sui detti popolari..