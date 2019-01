Berlusconi annuncia la candidatura alle Europee: “ho deciso per senso di resposabilità”

Silvio Berlusconi tornerà a correre in una competizione elettorale, l’annuncio del leader di Forza Italia arriva dalla Sardegna. “Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo”. Queste le parole di Berlusconi da Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in terra sarda, annunciando la sua candidatura alle Europee del 26 maggio.

“C’è bisogno di cambiare questo governo – ha aggiunto-, dove una parte è rappresentata dal Movimento Cinque Stelle guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del ’94 in più hanno questo grande difetto”.