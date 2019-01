Articolo di Maurizio Vitiello – Mario Lanzione presente ad Arcos, Benevento, dove sarà presentato, “ad marginem”, il catalogo della sua monografica “Materiche Geometrie”, che ha registrato migliaia di presenze.

Venerdì 25 gennaio 2019, alle ore 16.30, al Museo Arcos di Benevento, in via Stefano Borgia, sarà presentato al pubblico il catalogo della personale di pittura di Mario Lanzione, “Materiche Geometrie”, svoltasi da giugno e prorogata sino a settembre 2018.Lo comunicano il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, e il Direttore Artistico di Arcos, Ferdinando Creta, curatore della mostra.

Il catalogo viene presentato in “finissage”, secondo la volontà del Direttore Ferdinando Creta, sia per contestualizzare il catalogo stesso con l’evento espositivo, sia per documentarne l’accoglienza da parte del pubblico e della critica.

“Materiche Geometrie” ha riscosso un notevole successo.

Mario Lanzione, originario di Sant’Egidio del Monte Albino, nella provincia di Salerno, vive e lavora, da tempo, a Benevento, è un artista ampiamente affermato sulla scena nazionale, che ora fa parte del GAT (Gruppo Astrattismo Totale) insieme a Giuseppe Cotroneo e Antonio Salzano.

La monografica all’Arcos ha visto in esposizione varie opere, che colgono in pieno il rapporto e l’incontro dello spirito informale con l’ordine geometrico.

Alla presentazione del catalogo parteciperà il grande critico d’arte Massimo Bignardi.

Maurizio Vitiello