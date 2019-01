Befana di pallacanestro per la Polisportiva Vico Equense in casa contro la Sammaritana Basket

Vico Equense. Befana di pallacanestro per la Polisportiva Vico Equense che, proprio nel giorno dell’epifania, scenderà in campo al Palazzetto dello Sport di Vico Equense a via Madonnelle.

Avversario di turno la Sammaritana Basket che, attualmente, è fanalino di coda con una sola vittoria all’attivo ottenuta proprio nell’ultima gara del 2018.

Per la Polisportiva un buon cammino quello fatto nel 2018 chiuso al quarto posto con 6 vittorie e 3 sconfitte a soli due punti dal terzetto di testa che, invece, ha perso solamente due volte.

Ancora inviolato il palazzetto di Via Madonnelle dove, nella prima parte di campionato, sono state giocate 4 partite che hanno portato ad altrettante vittorie.

L’appuntamento è per domenica alle ore 19:00!