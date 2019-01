Autorizzazione al processo a Salvini . La base del M5S spaccata

«Salvini deve essere processato perché la legge è uguale per tutti. Siamo stati e saremo sempre contro i privilegi della Casta, anche quando, e a maggior ragione, possono essere usati dai membri del nostro stesso governo». Nella dura presa di posizione del presidente della commissione Cultura della Camera Luigi Gallo, c’è tutto il disagio del Movimento che ora contagia dalla base gli eletti: «Vedremo se il M5s da movimento in pochi mesi si è trasformato in casta… la tanto odiata CASTA», erompe Marco Morosini. «Vi giuro che se negate l’autorizzazione a procedere vi tolgo il voto ed il saluto!», minaccia un altro militante. «Come ci regoliamo su Salvini? Fatemi sapere così mi regolo per le prossime elezioni», avverte allibito Morris.

È il disagio inevitabile di fronte al rischio di abbattere uno degli ultimi totem a Cinque Stelle scampati alla buriana di governo. Quel no all’immunità, senza se e senza ma, difeso sino allo spasimo dagli stellati sin dagli esordi dell’avventura in Parlamento. Al tempo della decadenza dal Senato di Silvio Berlusconi, Grillo tuonava contro l’inciucio del pdmenoelle colpevole di cercare in giunta per le autorizzazioni uno stratagemma per salvare il Biscione «in tutti i modi con azzeccagarbugli e legulei in servizio permanente». Comprensibile dunque oggi, l’imbarazzo di chi come la senatrice Paola Nugnes, invita oggi il Movimento che non esclude di voler abbandonare in caso di voto pro Salvini a non cercare alibi per salvare il ministro degli Interni. «Un cambio di linea sarebbe irricevibile dice al Mattino la parlamentare napoletana noi non abbiamo mai ostacolato la magistratura e non abbiamo mai fatto eccezione per nessuno. Salvini deve difendersi nel processo, non dal processo. E in ogni caso io voterò sì all’autorizzazione, non c’è in gioco alcun interesse nazionale nell’impedire a un gruppo di disperati di sbarcare e di tenerli sotto sequestro».

LE ORIGINI

Negli anni precedenti, i Cinque Stelle hanno fatto dello scudo una questione di principio. Tant’è che i parlamentari grillini non salvarono dai giudici nemmeno i loro colleghi Giarrusso e Taverna, quando ci fu da concedere l’autorizzazione a procedere. E non è un caso se oggi, in dissenso dai vertici, il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, invita i suoi a votare contro lo scudo perché «il Movimento non ha mai salvato nessun politico». Questione di coerenza. Quando nel 2016 si trattò dell’immunità per il senatore Pd Stefano Esposito, il parlamentare avellinese non indugiò neanche un minuto. «Se è un uomo scrisse sul suo blog rinunci all’immunità». Le nuove leve del Movimento, non sembrano però dello stesso avviso della vecchia guardia. E anzi mostrano di avere una visione più improntata alla realpolitik. «È innegabile dice al Mattino la senatrice calabrese Gelsomina Silvia Vono – che la decisione sulla Diciotti sia stata voluta dall’esecutivo e non dal solo ministro degli Interni. Il governo ha agito in nome della sicurezza pubblica, per il bene degli italiani». Eppure, è proprio dal leader della vecchia guardia Luigi Di Maio, che discendono molto delle posizioni che hanno costruito il mito della purezza e dell’onestà. Al tempo in cui era indagato un altro ministro degli Interni come Angelino Alfano, il vicepremier di immunità non voleva neppure sentire parlare. «Le nostre forze dell’ordine non possono avere il loro massimo vertice indagato. Si dimetta in 5 minuti!», fu l’ukase lanciato su Twitter a febbraio del 2016.

IL DISAGIO

A riassumere l’imbarazzo che vive il Movimento è il capogruppo al Senato del M5s, Stefano Patuanelli. «Se diciamo di No spiega – ammettiamo che esiste un ministro più speciale degli altri. Se diciamo di Sì, smentiamo una decisione che in realtà appartiene a tutto il governo, e che anche noi rivendichiamo». Per nulla facile motivare l’ennesima giravolta. Tanto più che nel 2014, anno della riforma Boschi, il Movimento capitalizza i suoi consensi proprio in opposizione allo scudo disegnato per i futuri membri di palazzo Madama. «Visto l’abuso che si fa di questo istituto, in Italia è meglio abolirlo del tutto», tuona su Facebook Luigi Di Maio. È il tempo di due casi spinosi come quelli di Galan e Genovese. E Di Maio rivendica ancora il mito della superiorità etica grillina. Quello escogitato dal Pd, dice è un «vergognoso privilegio» studiato per tenere in piedi «l’accordo con Berlusconi e Lega». Ma non provate a ritrovare il post originale del 23 giugno 2014: è stato rimosso. Intanto Fico tace. Nel 2015, quando palazzo Madama doveva decidere se salvare dal processo il leghista Calderoli che aveva definito il ministro Kyenge «un orango», il presidente della Camera diceva: «Chiaramente noi abbiamo votato tutti a favore dell’autorizzazione a procedere. Vi immaginate se fosse successo il contrario in che modo ci avrebbero apostrofati? Non oso nemmeno pensarlo». Magari da qui a due mesi, dovrà provare a fare uno sforzo di fantasia Francesco Lo Dico , Il Mattino