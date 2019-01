Piano di Sorrento . Esce oggi al cinema il film “Attenti al Gorilla”, girato quasi interamente a Salerno tra giugno e luglio scorsi e con due gemelle carottesi , di cui ha parlato in anteprima Positanonews : Giada ed Ambra Ferrone

La commedia diretta da Luca Miniero, già famoso per essere il regista di “Benvenuti al Sud”, arriverà nelle sale cinematografiche da questo pomeriggio, Positanonews lo seguirà alle 18 al cinema Delle Rose, e vede tra i protagonisti Frank Matano, Cristiana Capotondi e un Gorilla che avrà la voce di Claudio Bisio. Tra gli altri interpreti Diana Del Bufalo, Lillo Petrolo, Francesco Scianna, Massimo Di Lorenzo ed Ernesto Mahieux.

Diverse scene della pellicola sono state girate al centro storico di Salerno e a Palazzo Genovese mentre altre in via Botteghelle, nei Barbuti e nelle Fornelle, così come a Largo Campo fino al Giardino della Minerva lungo via Tasso. Altre riprese sono state realizzate poi in paesi della provincia di Salerno.

Il film racconta la storia di un avvocato fallito (Frank Matano) che, per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie (Cristiana Capotondi) decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile.

Positanonews ha scritto in anteprima delle bravissime gemelle leggete sotto e a dopo per i consueti aggiornamenti dal Delle Rose .