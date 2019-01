Atrani. Interrogazione parlamentare di Edmondo Cirielli sullo sfratto degli inquilini di alcuni alloggi popolari

Atrani. Edmondo Cirielli, del gruppo “Fratelli d’Italia”, interviene sullo sfratto degli inquilini di alcuni alloggi popolari con un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Cirielli evidenzia che l’amministrazione comunale di Atrani procederà il prossimo 14 dicembre all’esecuzione dello sfratto degli inquilini di alcuni alloggi popolari. Tale sgombero, come è stato precisato da Andrea Cretella, in rappresentanza dell’associazione “Mani pulite”, riguarda, tra l’altro, diverse persone affette da tumore ed un anziano di quasi 100 anni. Secondo Cirielli, in questi casi, l’amministrazione comunale avrebbe l’obbligo morale e giuridico di astenersi dall’eseguire lo sfratto, adottando viceversa ogni iniziativa per giungere ad un accordo con gli interessati, che peraltro in questo caso risultano pienamente disponibili a raggiungerlo. La vicenda non è certo isolata ma rappresenta un caso emblematico di criticità nella gestione degli alloggi popolari e, quindi, Cirielli chiede quali iniziative, anche normative, il Governo intenda adottare per scongiurare casi come quello descritto in premessa, soprattutto qualora il proprietario sia un’amministrazione comunale.