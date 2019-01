Associazione Professionisti Costiera Amalfitana: l’ingegnere Pierluigi Califano nuovo presidente

E’ l’ingegnere Pierluigi Califano il nuovo presidente dell’APCA Costiera Amalfitana, l’associazione professionisti del territorio. Difatti, Califano ha “invertito” la sua posizione con l’architetto Tommaso Brancati, ora vicepresidente.

Come ricordiamo, l’Associazione si è costituita nel 2015 e tende a riunire i tecnici ed i professionisti della Costiera operanti nel settore edile, ponendosi come strumento di supporto e crescita per l’attività professionale. Questa “si vuole porre come punto di incontro tra le esigenze dei singoli tecnici ed il sistema istituzionale, al fine di cercare di creare modelli chiari di sviluppo di cui godranno in primo luogo i cittadini e gli imprenditori della Costiera Amalfitana”.