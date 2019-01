In arrivo dalla Regione Campania 50 borse di studio per aspiranti pizzaioli

La Regione Campania, unitamente al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha riservato 50 borse di studio destinate ai giovani che hanno già intrapreso un percorso formativo per diventare pizzaioli. L’iniziativa cade nel primo anniversario della pizza napoletana come patrimonio dell’Unesco. Grazie alla borsa di studio verrà data la possibilità a 50 ragazzi e ragazze di ampliare le proprie conoscenze grazie al supporto di esperti pizzaioli, portando in tal modo avanti una eccellente tradizione campana.