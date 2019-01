Arrestata coppia di romeni domiciliata in Castellammare di Stabia per aver tentato di rubare in un discount

Una coppia di romeni, domiciliati a Castellammare di Stabia, sono stati tratti in arresto dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato. I due, lui 27enne e lei 26enne, sono già noti alle forze dell’ordine. La coppia ha tentato di perpetrare un furto in un discount e, mentre l’uomo faceva da “palo” all’esterno, la donna entrava nell’esercizio commerciale insieme ai due figli di appena 4 e 7 anni. Una volta all’interno ha tentato di rubare un televisore di 40 pollici del valore di circa 300 euro. Ha affidato il televisore al figlio più grande mentre lei si è avvicinata alla cassa fingendo di dover pagare, confidando nel fatto che l’altezza del bambino lo avrebbe fatto passare inosservato. La cassiera, però, resasi conto di quanto stava accadendo ha immediatamente allertato i Carabinieri che, in pochi minuti, sono giunti sul posto, bloccando la coppia e restituendo la refurtiva al discount. I due sono stati condotti davanti al giudice per il rito direttissimo ed il magistrato ha convalidato l’arresto per entrambi. In attesa del processo l’uomo è in stato di libertà mentre la donna ha l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.