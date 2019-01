Anche Positano tra i migliori posti europei consigliati dal sito “The Street”

Figura anche Positano tra le mete europee consigliate dal sito “The Street“. In particolare, il famoso portale, ha proposto una sorta di lista di mete “nascoste”, o comunque particolari per la loro disposizione geografica. Si legge:

“Ci sono gemme nascoste dell’Europa in ogni parte del continente se sai dove guardare. Immaginate un villaggio di pescatori sul mare, una chiesa medievale e case arroccate su una scogliera, o una casa dei pirati segreta in una grotta oceanica battuta dalle onde. Dalla Grecia alla Norvegia, dal Portogallo alla Croazia, ecco alcune delle gemme nascoste dell’Europa raccomandate da European Best Destinations, un’organizzazione di viaggio con sede a Bruxelles”.

Tra le varie mete europee, quindi, ecco Positano:

“Questo incantevole villaggio sulla costa italiana della Costiera Amalfitana è una nota destinazione turistica con strade ripide e strette e una spiaggia di ciottoli.

Passeggia tra boutique e caffè e ammira la splendida Chiesa di Santa Maria Assunta del XIII secolo con la cupola rivestita in maiolica. John Steinbeck ha chiamato Positano “… un luogo dei sogni che non è del tutto reale quando sei lì e diventa davvero attraente dopo che te ne sei andato”.