Anche a Positano dolore per la morte della 11enne Anna D’Avino nipote dell’ex sindaco di Nocera D’Angelo

Nocera ( Salerno ) . Una vigilia di capodanno finita in tragedia quella per la città di Nocera Inferiore, dove la nipote dell’ex sindaco Franco D’Angelo è deceduta. Si tratta di Anna D’Avino, 11 anni. Un lutto che ha sconvolto la famiglia dell’ex primo cittadino . Dolore anche a Positano, in Costiera amalfitana, dove D’Angelo è stato Commissario dell’Azienda di Soggiorno e Turismo e noi abbiamo conosciuto e apprezzato. Non sono stati resi noti i motivi del decesso: da indiscrezioni, pare la bambina stesse lottando contro un forte stato influenzale e che sia stata stroncata da una miocardite fulminante. Un dramma terribile avvenuto proprio a ridosso del Capodanno,.

Quando le condizioni della 11enne si erano aggravate i genitori avevano deciso di portare la piccola in ospedale, chiamando un’ambulanza del 118, non avendo l’auto parcheggiata nelle vicinanze di casa.

I soccorsi però hanno raggiunto a fatica l’abitazione a causa delle strade piene di gente intenta a festeggiare il Capodanno. Arrivata all’ ospedale Umberto I la bambina è purtroppo morta poco dopo il ricovero.