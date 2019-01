Anche il Consiglio Comunale di Massa Lubrense approva il garante per i Diritti dei Disabili

Anche Massa Lubrense avrà il suo Garante dei Diritti per le persone diversamente abili. Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata infatti approvata all’unanimità la proposta presentata dal Consigliere di minoranza Vanna Staiano, proposta preventivamente discussa con il suo gruppo consiliare “Insieme per Massa”,corredata da tanto di Regolamento per renderlo da subito efficiente, di deliberare l’stituzione della figura del Garante .Questa iniziativa, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, di cui la Consigliera Vanna Staiano è attivista, rappresenta un ulteriore passo in avanti in tema di tutela dei diritti, ponendo particolare attenzione all’integrazione ed inclusione sociale delle persone diversamente abili.Queste sono azioni per le quali la politica deve sempre più impegnarsi, ed agganciandoci a questo non possiamo non rammentare quanto accaduto per il centro di igiene mentale di Sorrento, per il quale il MeetUp pentastellato Penisola Sorrentina, con l’ex candidato a Sindaco Rosario Lotito, continuano a battersi.